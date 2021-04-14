WWE 2K22 oyunseverlere duyuruldu
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WWE 2K22 oyunseverlere duyuruldu

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WWE 2K22 oyunseverlere duyuruldu

Oyunseverlerin heyecanla beklediği WWE 2K22 nihayet kullanıcılara açıklandı. Oyunun çıkış tarihi ile ilgili net bir bilgi olmasa da oyuncular heyecanla WWE 2K22'yi bekliyor.

Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek
Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek

WWE 2K22 bu yıl sevenleriyle buluşuyor. WWE 2K22'nin çıkmasına sayılı günler kala oyunseverler heyecanla beklerken tarih hakkında net bir bilgi belirtilmedi.

WWE 2K20 ile bayağı bir kötü oyun ortaya çıkaran 2K Games ve Visual Concepts seriye bir süre ara vererek iyi bir oyunla oyunseverlerin karşısına geçeceği hakkında söz vermeşti ve WWE 2K22 bu sene oyunseverler ile buluşuyor.

Wrestlemania 37 organizasyonu sırasında WWE 2K22 resmi olarak kullanıcılara açıklandı

Oyunun çıkacağı tarih ve çıkış yapacağı platformlar ile diğer detaylı bilgilerin daha sonra açıklanması bekleniyor.

Oyunun teaser fragmanında Rey Mysterio ile Antonio Cesaro kullanılmış.

WWE 2K22 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: 64-bit: Windows® 10 (en son güncellemeler)

İşlemci: Intel Core i5-3550/ AMD FX 8150

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 680/ AMD Radeon HD 7850

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c Uyumlu ses kartı

İlave Notlar: En az 2GB DDR Video Belleği

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: 64-bit: Windows® 10 (en son güncellemeler)

İşlemci: Intel Core i7 3770/ AMD FX-8350

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970/ AMD Radeon R9 290X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c Uyumlu ses kartı

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