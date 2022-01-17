WWE 2K22'nin kapak yıldızı sızdırıldı

2K'in çıkış yapacak WWE 2K22 Amerikan güreş oyununun kapak yıldızı sızdırıldı. Ayrıca Undertaker Immortal Pack'e dair ayrıntılar ortaya çıktı.

WWE 2K22'nin PlayStation 5 kapak detayları ve kapak yıldızı sızdırıldı. Sızdırılan bilgiye göre WWE 2K22'nin kapak yıldızı Rey Mysterio oldu.

Ayrıca iddia edilen bir ön sipariş ayrıntıları da paylaşıldı ve 8 Mart 2022'de piyasaya sürüleceği bildirilen WWE 2K22'yi ön sipariş verenlere açık olacağı bildirilen üç günlük erken erişim döneminin de olacağı sızdırıldı.

Sızdırılan bilgilerden bir diğeri Undertaker Immortal Pack'tir. Bu pakette üç adet Undertaker olacağı bildirildi. Phantom Mask Undertaker, Lord of Darkness Undertaker ve Boneyard Match Undertaker olarak bildirildi.

Ayrıca, WWE 2K22 Undertaker Immortal Pack, WWE 2K22 Deluxe Edition ve WWE 2K22 nWo 4-Life Edition'a dahildir.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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