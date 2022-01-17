WWE 2K22'de yer alacak güreşçi listesi
WWE 2K22'nin piyasaya sürülmesine birkaç ay kaldı, ancak hangi WWE 2K22'de hangi güreşçilerin yer alacağı sızdırıldı. Peki WWE 2K22'de hangi Raw, SmackDown, NXT güreşçileri yer alacak? Detaylar haberimizde…
WWE 2K22'de yer alacak güreşçilerin listesi sızdırılması sonrası Raw, SmackDown ve NXT güreşçileri listelendi. Geçtiğimiz sene WWE 2K21'in piyasaya sürülmeyişi ile beraber arada bir senelik bir boşluk oluştu. Oluşan bu bir senelik boşlukta kadrolar güncellendi.
WWE 2K22'DE YER ALACAK GÜREŞÇİLER (A-Z)
- AJ Styles
- Akira Tozawa
- Alexa Bliss
- Alexa Bliss – Harley Quinn
- Aliya
- Andre the Giant
- Angel
- Angelo Dawkins
- Apollo Crews
- Asuka
- Austin Theory
- Baron Corbin
- Batista
- Bayley
- Becky Lynch
- Beth Phoenix
- Bianca Belair
- Big Boss Man
- Big E
- Bobby Lashley
- Booker T
- Bret Hart
- Brie Bella
- Brock Lesnar
- Brutus Beefcake
- Carmella
- Carmelo Hayes
- Cedric Alexander
- Cesaro
- Chad Gable
- Charlotte Flair
- Commander Azeez
- Corporate Kane
- Dakota Kai
- Damien Priest
- Dana Brooke
- Dolph Ziggler
- Dominik Mysterio
- Doudrop
- Drew Gulak
- Drew McIntyre
- Dusty Rhodes
- Eddie Guerrero
- Edge
- Elias
- Erik
- Fabian Aichner
- Finn Balor
- Gigi Dolin
- Godfather
- Goldberg
- Hulk Hogan – Hulkster
- Hulk Hogan – NWO
- Humberto
- Ilja Dragunov
- Io Shirai
- Ivar
- Jayce Jayn
- JBL
- Jerry the King Lawler
- Jey Uso
- Jimmy Uso
- Jinder Mahal
- John Cena
- John Morrison
- Kane Masked
- Kane Unmasked
- Kay Lee Ray
- Kevin Owens
- Kofi Kingston
- Lacey Evans
- Lana
- Lita
- Liv Morgan
- Mace
- Madcap Moss
- Mandy Rose
- Marcel Barthel
- Maryse
- Meiko Satomura
- Montez Ford
- McMahon
- Naomi
- Natalya
- Nikki A.S.H
- Nikki Bella
- Noam Dar
- Omos
- Otis
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- Paige
- Papa Shango
- Pete Dunne
- Queen Zelina
- R-Truth
- Randy Orton
- Razor Ramon
- Reggie
- Rey Mysterio
- Rhea Ripley
- Rick Boogs
- Ricky Steamboat
- Ricochet
- Riddle
- Robert Roode
- Rocky Maivia
- Roddy Piper
- Roderick Strong
- Roman Reigns
- Ronda Rousey
- Sami Zayn
- Sasha Banks
- Seth Rollins
- Shayna Baszler
- Shane McMahon
- Shanky
- Shawn Michaels
- Sheamus
- Shelton Benjamin
- Shinsuke Nakamura
- Shotzi
- Sonya Deville
- Stephanie McMahon
- Stone Cold Steve Austin
- Stunning Steve Austin
- T-Bar
- Tamina
- Tegan Nox
- The Miz
- The Rock (Brahma Bull)
- The Rock Silk Shirt
- Titus O'Neill
- Tommaso Ciampa
- Trent Seven
- Triple – H – Hunter Hearst Helmsley
- Triple H – Outlaw
- Triple H – The Game
- Trish Stratus
- Tyler Bate
- Ultimate Warrior
- Undertaker – ABA
- Undertaker – Last Outlaw
- Undertaker – Phenom
- Undertaker – Western Mortician
- Veer Mahan
- Walter
- Xavier Woods
- Xia Li
Adam Cole, Aleister Black, Christian, John Morrison, Ric Flair ve Ruby Riot gibi büyük WWE süperstarları bu yılki sürüme dahil olsalar da, yönetim kurulundaki sözleşme fesihleri hepsinin 2021 boyunca şirketten ayrıldığını gördü.
Bazıları serbest bırakılırken, diğerleri wwe ile yeniden anlaşmamayı tercih ederek sözleşmeleri sona erdiğinde ayrıldı. Bryan Danielson, Big Show, Sting ve Chris Jericho gibi diğer efsaneler de hesaba katıldığında tüm bunlar bir araya geliyor.