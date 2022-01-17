WWE 2K22'de yer alacak güreşçi listesi

WWE 2K22'nin piyasaya sürülmesine birkaç ay kaldı, ancak hangi WWE 2K22'de hangi güreşçilerin yer alacağı sızdırıldı. Peki WWE 2K22'de hangi Raw, SmackDown, NXT güreşçileri yer alacak? Detaylar haberimizde…

WWE 2K22'de yer alacak güreşçilerin listesi sızdırılması sonrası Raw, SmackDown ve NXT güreşçileri listelendi. Geçtiğimiz sene WWE 2K21'in piyasaya sürülmeyişi ile beraber arada bir senelik bir boşluk oluştu. Oluşan bu bir senelik boşlukta kadrolar güncellendi.

WWE 2K22'DE YER ALACAK GÜREŞÇİLER (A-Z)

AJ Styles

Akira Tozawa

Alexa Bliss

Alexa Bliss – Harley Quinn

Aliya

Andre the Giant

Angel

Angelo Dawkins

Apollo Crews

Asuka

Austin Theory

Baron Corbin

Batista

Bayley

Becky Lynch

Beth Phoenix

Bianca Belair

Big Boss Man

Big E

Bobby Lashley

Booker T

Bret Hart

Brie Bella

Brock Lesnar

Brutus Beefcake

Carmella

Carmelo Hayes

Cedric Alexander

Cesaro

Chad Gable

Charlotte Flair

Commander Azeez

Corporate Kane

Dakota Kai

Damien Priest

Dana Brooke

Dolph Ziggler

Dominik Mysterio

Doudrop

Drew Gulak

Drew McIntyre

Dusty Rhodes

Eddie Guerrero

Edge

Elias

Erik

Fabian Aichner

Finn Balor

Gigi Dolin

Godfather

Goldberg

Hulk Hogan – Hulkster

Hulk Hogan – NWO

Humberto

Ilja Dragunov

Io Shirai

Ivar

Jayce Jayn

JBL

Jerry the King Lawler

Jey Uso

Jimmy Uso

Jinder Mahal

John Cena

John Morrison

Kane Masked

Kane Unmasked

Kay Lee Ray

Kevin Owens

Kofi Kingston

Lacey Evans

Lana

Lita

Liv Morgan

Mace

Madcap Moss

Mandy Rose

Marcel Barthel

Maryse

Meiko Satomura

Montez Ford

McMahon

Naomi

Natalya

Nikki A.S.H

Nikki Bella

Noam Dar

Omos

Otis

Paige

Papa Shango

Pete Dunne

Queen Zelina

R-Truth

Randy Orton

Razor Ramon

Reggie

Rey Mysterio

Rhea Ripley

Rick Boogs

Ricky Steamboat

Ricochet

Riddle

Robert Roode

Rocky Maivia

Roddy Piper

Roderick Strong

Roman Reigns

Ronda Rousey

Sami Zayn

Sasha Banks

Seth Rollins

Shayna Baszler

Shane McMahon

Shanky

Shawn Michaels

Sheamus

Shelton Benjamin

Shinsuke Nakamura

Shotzi

Sonya Deville

Stephanie McMahon

Stone Cold Steve Austin

Stunning Steve Austin

T-Bar

Tamina

Tegan Nox

The Miz

The Rock (Brahma Bull)

The Rock Silk Shirt

Titus O'Neill

Tommaso Ciampa

Trent Seven

Triple – H – Hunter Hearst Helmsley

Triple H – Outlaw

Triple H – The Game

Trish Stratus

Tyler Bate

Ultimate Warrior

Undertaker – ABA

Undertaker – Last Outlaw

Undertaker – Phenom

Undertaker – Western Mortician

Veer Mahan

Walter

Xavier Woods

Xia Li

Adam Cole, Aleister Black, Christian, John Morrison, Ric Flair ve Ruby Riot gibi büyük WWE süperstarları bu yılki sürüme dahil olsalar da, yönetim kurulundaki sözleşme fesihleri hepsinin 2021 boyunca şirketten ayrıldığını gördü.

Bazıları serbest bırakılırken, diğerleri wwe ile yeniden anlaşmamayı tercih ederek sözleşmeleri sona erdiğinde ayrıldı. Bryan Danielson, Big Show, Sting ve Chris Jericho gibi diğer efsaneler de hesaba katıldığında tüm bunlar bir araya geliyor.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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