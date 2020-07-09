WWE 2K Battlegrounds Çıkış Tarihi ve İlk Fragmanı WWE 2K Battlegrounds'ın ilk fragmanı izleyenleri etkisi altında bıraktı. WWE'den tanıdığımız birçok güreşçiyi içeren WWE 2K Battlegrounds'ın fragmanı, içimizde bir heyecan bıraktı.

WWE 2K Battlegrounds'ın ilk fragmanı izleyenleri etkisi altında bıraktı. WWE'den tanıdığımız birçok güreşçiyi içeren WWE 2K Battlegrounds'ın fragmanı, içimizde bir heyecan bıraktı. WWE 2K Battlegrounds'ın çıkış tarihinin yakın olması da, sabırsızlığımızı artırdı diyebiliriz. Gelin oyuna göz atalım.

Yıllar önce daha popüler olan WWE 2K oyun serisi, televizyon başında WWE izlemiş herkesi etkilemiş ve ilgisini çekmiştir. Şimdi günümüzde daha popüler olan bir konsept ile gelen WWE 2K Battlegrounds, ilk fragmanı ile dikkat çekti. Kapalı güreş salonlarının dışında geçen oyun, sizi bataklıkların, askeri kampların veya pis otomobil dükkanlarının ortasına atıyor. Her aren, kendine özgü etkileşimli unsurlar sunuyor.

WWE 2K Battlegrounds Çıkış Tarihi Belli Oldu

Oyunda WWE'den tanıdığımız kişilerin yanı sıra, bazı ünlüler de yer alıyor. Stone Cold Steve Austin, The Rock ve Paul Heyman gibi ünlülerin de yer aldığı WWE 2K Battlegrounds, gerçek anlamda dikkat çekici bir oyun olacak. 18 Eylül'de Xbox One, PS4, PC, Nintendo Switch ve Stadia için piyasaya sürülecek olan oyunun fiyatı henüz belli değil.

Kaynak: Tamindir