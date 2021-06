Son dakika: WWDC 2021 başladı! Apple WWDC 2021'de tanıtılan yeni özellikler...

Son dakika: WWDC 2021 başladı! Apple WWDC 2021'den canlı blog: WWDC 2021 başladı! Apple'ın her yıl düzenlediği geliştirici konferansı WWDC, bu akşam TSI 20.00'de başlayacak. Özellikle yazılım noktasındaki yeniliklerle dikkat çeken WWDC'de bu sene beklenen tüm yenilikleri bir araya getirdik. Peki, WWDC nedir? İşte Apple'ın KEYNOTE, Shared With You, Wallet, Share Play gibi tanıtılan özellik ve ürünleri