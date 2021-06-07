Son dakika: WWDC 2021 başladı! Apple WWDC 2021'de tanıtılan yeni özellikler...

Son dakika: WWDC 2021 başladı! Apple WWDC 2021'den canlı blog: WWDC 2021 başladı! Apple'ın her yıl düzenlediği geliştirici konferansı WWDC, bu akşam TSI 20.00'de başlayacak. Özellikle yazılım noktasındaki yeniliklerle dikkat çeken WWDC'de bu sene beklenen tüm yenilikleri bir araya getirdik. Peki, WWDC nedir? İşte Apple'ın KEYNOTE, Shared With You, Wallet, Share Play gibi tanıtılan özellik ve ürünleri

Her zaman olduğu gibi, başlangıç ??etkinliği Apple'ın (çok sayıda) işletim sistemine odaklanıyor: iOS/ıpados, macOS, watchOS, tvOS ve belki de yeni bir homeOS. WWDC 2021 kapsamındaki etkinlikte neler göreceğiz?

WWDC 2021

iOS 15 VE iPADOS 15



Şüphesiz ki bir WWDC etkinliğinde Apple'ın tanıtma ihtimalinin en yüksek olduğu yazılım iPhone işletim sisteminin yani iOS'un yeni sürümüdür. Nitekim görünüşe bakılırsa bu akşam start alacak WWDC 2021'de de bu durum değişmeyecek gibi görünüyor. Bu akşam Apple'ın iOS 15'i ve iPad işletim sistemi iPadOS 15'i tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu yıl iOS 15 ve iPadOS 15 hakkında fazla sızıntı yapılmasa da bazı bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgiler ise şöyle:

Bildirim Güncellemeleri: İddialara göre yeni yazılım sürümünde iPhone ve iPad kullanıcıları durumlarına göre bildirim tercihlerini ayarlayabilecek. Örneğin uyanıksanız iPhone'unuzu sesli bildirimler gönderecek şekilde, uyurken ise sessize alacak şekilde ayarlayabileceksiniz.

iMessage: Apple WWDC 2021 için hazırladığı görsellerde özellikle mesajlaşmaya ilişkin bazı ipuçları saklıyor gibi görünüyor. Bu yüzden Apple'ın WhatsApp gibi diğer mesajlaşma uygulamalarıyla rekabet edebilmek adına iMessage'ı daha da 'sosyalleştireceği' düşünülüyor. Bunlar mesajları geri alma, mesajları okunmadı olarak işaretle gibi bazı küçük özellikler olabilir.

WWDC 2021

Gizlilik iyileştirmeleri: Apple, gizlilik konusunda Uygulama Takibi Şeffaflığı adımı atarak denetimi bir nevi kullanıcılara verdi. Şimdi ise Apple'ın hangi uygulamaların kullanıcılardan sessizce veri topladığını göstermek için iOS 15 ve iPadOS 15'e bir menü ekleyeceği söylentisi var.

Gıda Takibi: Bu özellik, bir süredir konuşuluyor. Söylentilere göre Apple Sağlık uygulamasına yeni bir gıda izleme özelliği eklemeyi planlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların tükettikleri gıdaları kaydedebileceği, beslenme ile alakalı verilerini kontrol edebileceği ve kalori takibi yapabileceği söyleniyor. Fakat kullanıcıların bilgileri manuel olarak girip girmeyeceği bilinmiyor. Elbette özelliğin geleceği hakkında kesin bir bilgi de söz konusu değil, ancak bekleniyor.

Arayüz Güncellemeleri:Apple'ın çok büyük arayüz değişiklikleri yapmayacağı, bazı küçük arayüz değişiklikleri yapacağı iddia ediliyor. Ayrıca iPhone'daki karanlık modun renklerinde ve kilit ekranında bazı küçük değişiklikler yapılacağı söylentisi de mevcut. İddialara göre Apple, Safari iyileştirmeleri, Memoji yenilikleri, çeşitli yatıştırıcı seslerin yer aldığı Arka Plan Sesleri özelliği gibi dikkat çekici bazı detaylarla sahneye çıkacak. Ayrıca Apple'ın iPad için kullanıcıların herhangi bir yere widget yerleştirmesine izin verecek yeni bir Ana Ekran üzerinde çalıştığı da vurgulanıyor.

MACOS 12

MacOS 12 için bilinenler de oldukça az. Yeni sürümün isminin ise Mammoth, Monterey ve Skyline'dan biri olması ise muhtemel. Ancak bu konuda kesin bir bilgi yok.

WATCHOS 8

WatchOS 8'in ne içereceği şu anda bilinmiyor. Ancak iOS 15'teki bazı özellikler, doğal olarak WatchOS'u da etkileyecek. Apple belki Apple Watch'ların iPhone'lardan daha da bağımsız bir şekilde hareket etmesi için yeni özellikler duyurabilir.

TVOS 15

TvOS sürümleri, yeni iOS sürümlerine her zaman eşlik ediyor. TvOS 15 hakkında pek bir şey duymasak da, önceki günlerde Apple'ın iş ilanı ile HomeOS adı gündeme gelmişti. Bu yüzden hem HomePod hem de Apple TV cihazlarında çalışan TvOS'un HomeOS olarak yeniden adlandırılabileceği konuşuluyor.

TVOS

Daha önce Apple'ın ekranlı bir HomePod modeli üretebileceği iddia edilmişti. Belki de HomeOS işletim sistemi, bu gibi cihazlara özel bir işletim sistemi olarak gelecekte karşımıza çıkabilir.

APPLE SILICON (APPLE M2 VEYA M1X)

Biraz da donanım konuşalım. Hatırlarsanız Apple, WWDC 2020'de ARM tabanlı Apple Silicon ailesine geçeceğinin duyurusunu yapmıştı. Kasım ayında ise Apple'ın Apple Silicon ailesine mensup ilk işlemcisi Apple M1 ile gelen Mac Mini, MacBook Pro ve MacBook Air modelleri ile karşılaşmıştık. Apple nisan ayında ise Apple M1 çipini yeni iMac'e ve iPad Pro'ya taşıdı. Şimdi ise anlaşılan o ki bu işlemciyi güncellemenin vakti geldi.

Apple Silicon

İddialara göre, yeni nesil Apple Silicon işlemcileri yapım aşamasında. Apple'ın MacBook Pro modelleri için 10 çekirdekli işlemciler üzerinde çalıştığı söylenirken, işlemcilerin sekiz yüksek performanslı çekirdek ile iki enerji tasarruflu çekirdeğin yanı sıra 16 veya 32 çekirdekli GPU seçenekleri ile ve 64 GB'a kadar RAM desteği ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca Apple'ın üst düzey işlemci olarak karşımıza çıkacak, muhtemelen gelecekteki Mac Pro'da kullanacak işlemciler üzerinde çalıştığı da iddia ediliyor. Apple yeni işlemcileri hakkındaki tüm bu bilgileri bu akşamki etkinlikte paylaşabilir.

MACBOOK PRO MODELLERİ

Belki de en dikkat çeken söylentilerden biri de Apple'ın WWDC 2021'de yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini duyuracağına yönelik. Birçok kaynağa göre, Apple bu akşam 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini görücüye çıkartabilir. Fakat yakın tarihli bir rapor, yeniden tasarlanacak MacBook Pro modellerinin 2021'in sonlarına kadar müşterilere gönderilemeyeceğini de belirtiyor. Peki yeni MacBook Pro modellerinin tasarımı nasıl olacak?

Apple Silicon Mac modelleri

İddialara göre yeni MacBook Pro modelleri, 2016'dan bu yana MacBook Pro serisindeki en radikal tasarım değişikliğini içerecek. Buna bakılırsa, MagSafe bağlantı noktası tekrar MacBook Pro modellerine gelecek ve bilgisayarda HDMI bağlantı noktası, USB Type-C bağlantı noktası ve SD kart okuyucu yer alacak. Touch Bar ise kaldırılacak ve tuşlar eski yerine geri dönecek. Ayrıca, yeni MacBook Pro modellerinin ek renk seçenekleri ile de geleceği düşünülüyor.

APPLE WWDC 2021 ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR?

ABD merkezli teknoloji devinin dünyanın dört bir yanından geliştiricilerle bir araya geldiği konferans kapsamında Apple CEO'su Tim Cook sahneye çıkan ilk isim oldu.

Konferasta Cook'u gazeteciler değil, koltuklardaki memoji'ler karşıladı. Cook'tan mikrofonu devralan Craig Federighi, iOS 15'teki yenilikleri tanıttı.

Apple'ın görüntülü konuşma platformu Facetime'a Spatial Audio support (Mekansal Ses desteği) getirildi. Ayrıca portre moduna arka planın otomatik olarak blurlanacağı duyuruldu.

FaceTime'a gelen bir başka yenilik ise 'FaceTime bağlantısı' oldu. Bir aramaya katılmak için Android, Windows ve web'de de çalışan bir "FaceTime bağlantısı" oluşturabilirsiniz.

Kullanıcıların Müzik, film ve ekran paylaşımı yapmalarına imkan tanıtan SharePlay özelliği de FaceTime'a entegre edildi.

'Notification summary' (Bildirim özeti) ise seçtiğiniz günün herhangi bir saatinde size gönderilen bildirimlerin özetini size sunacak. Ancak bu özellik kişilerden aldığınız bildirimleri içermeyecek.

iOS'a entegre edilen 'Live Text' (Canlı Metin) özelliği ise Kamera uygulamasında otomatik olarak Optik karakter tanıma yapabiliyor.

Bu özellik sayesinde kamerayı metne doğrulttuğunuzda iPhone'unuz metni düzenleyebileceğiniz bir formata dönüştürüyor.

iOS 15 ile Digital ID özelliği de kullanıma giriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, iPhone'ları kullanarak kimliklerini taradıktan sonra akıllı telefonları üzerinden kullanabilecek.

Apple'ın hava durumu uygulaması yapılan güncelleme sonrası hava kalitesini de gösterecek. Uygulama bulutların durumu ve Güneş'in gerçek yeri gibi bilgileri de kullanıcılarına sunacak.

Haritalar uygulaması Maps'te bir dizi yeniliğe giden Apple, uygulamanın yollar hakkında daha fazla detay içerdiğinin altını çizdi. Ayrıca otobüs ve taksi hattı gibi bilgiler de Maps üzerinden alınabilecek.

iOS 15 ile AirPods'a da yeni özellikler eklendi. Apple kulaklığın Find My uygulamasından daha iyi destek alacağını duyurdu. Ayrıca dinamik baş takibi ile müziği sizin hareketlerinize göre odaklayacak.

iPadOS'taki gelişmelere de değinen Apple, iPad'lere kitaplık gibi görünen bir 'Dosyalar' widget'ı ekledi. Başka bir deyişle geçtiğimiz yıl iPhone'a gelen özellik iPad'e de entegre edildi.

Apple çeviri uygulaması Translate'in iPad'lere geldiğini duyurdu. Uygulama bir düğmeye dokunmaya gerek kalmadan kimin ve hangi dilde konuştuğunu algılayabiliyor ve çeviri yapıyor.

Her ay 600 milyon cihazda kullanılan Apple'ın dijital asistanı Siri'yi de güncelleyen Apple, Siri'nin artık internet bağlantısı olmadan çalışacağını duyurdu.

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