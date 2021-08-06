Wushuda duan sınavları Ankara'da düzenlenecek
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Wushuda duan sınavları Ankara'da düzenlenecek

Wushuda duan sınavları Ankara'da düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, wushu duan sınavlarının 11 Ağustos tarihinde Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, wushu duan sınavlarının 11 Ağustos tarihinde Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2021 yılı faaliyet programında yer alan 1, 2, 3, 4 ve 5. duan sınavlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Wushu kung fu duan sınavlarına katılacaklar 11 Ağustos Çarşamba günü kayıt için 08.00-09.00 saatleri arasında Ankara İsmet Iraz Tekvando Salonu'nda hazır olacaklardır. Uygulama eğitimi 10.30'da başlayacak olup yazılı sınav ise 13.00'te yapılacaktır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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