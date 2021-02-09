Wushuda duan kurs ve sınavları Sakarya'da düzenlenecek

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Wushu Duan Kursu'nun 11-12 Şubat tarihlerinde Sakarya'da yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kurs ve 1, 2, 3, 4 ve 5. duan sınavlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Duan sınavına katılacaklar 11 Şubat perşembe günü kayıt için 08.00-09.00 saatleri arasında Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda hazır olacaklardır. Uygulama eğitimi 09.30'da başlayacak olup cuma günü saat 15.00'e kadar devam edecektir. Yazılı sınav ise 15.30'da yapılacaktır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu