Wushuda duan kurs ve sınavları Sakarya'da düzenlenecek
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Wushuda duan kurs ve sınavları Sakarya'da düzenlenecek

09.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:50
Wushuda duan kurs ve sınavları Sakarya'da düzenlenecek

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Wushu Duan Kursu'nun 11-12 Şubat tarihlerinde Sakarya'da yapılacağını duyurdu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Wushu Duan Kursu'nun 11-12 Şubat tarihlerinde Sakarya'da yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kurs ve 1, 2, 3, 4 ve 5. duan sınavlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Duan sınavına katılacaklar 11 Şubat perşembe günü kayıt için 08.00-09.00 saatleri arasında Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda hazır olacaklardır. Uygulama eğitimi 09.30'da başlayacak olup cuma günü saat 15.00'e kadar devam edecektir. Yazılı sınav ise 15.30'da yapılacaktır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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