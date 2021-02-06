Wushuda 1. ve 2. kademe antrenörlük eğitimleri Antalya'da düzenlenecek
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Wushuda 1. ve 2. kademe antrenörlük eğitimleri Antalya'da düzenlenecek

06.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:26
Wushuda 1. ve 2. kademe antrenörlük eğitimleri Antalya'da düzenlenecek

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, 1. ve 2. kademe Wushu Kung Fu uygulamalı antrenörlük kurslarının 15-22 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapılacağını duyurdu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, 1. ve 2. kademe Wushu Kung Fu uygulamalı antrenörlük kurslarının 15-22 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kurslar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlenecek.

Açıklamada, "Wushu Kung Fu 1. Kademe Antrenörlük Kursu 15-20 Şubat, 2. kademe kursu ise 15-22 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapılacaktır. Eğitime başvurular 50 kişiyle sınırlı olup, "e-Devlet" üzerinden 14 Şubat Pazar gününe kadar yapılabilecek." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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