HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Wushu ve kickboksta dünya şampiyonu Hayriye Türksoy, evinde form tutuyor

KAYSERİ'de yaşayan Wushu ve Kickboks branşlarında Dünya Şampiyonlukları bulunan 22 yaşındaki sporcu Hayriye Türksoy, karantina günlerinde evinde yaptığı antrenmanlarla formunu korumaya çalışıyor.

Wushu ve kickboksta dünya şampiyonu Hayriye Türksoy, evinde form tutuyor
17.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:14

KAYSERİ'de yaşayan Wushu ve Kickboks branşlarında Dünya Şampiyonlukları bulunan 22 yaşındaki sporcu Hayriye Türksoy, karantina günlerinde evinde yaptığı antrenmanlarla formunu korumaya çalışıyor.

Wushu'da Dünya üçüncülüğü, Avrupa ve Balkan şampiyonluğu, 9 Türkiye şampiyonluğu, Kickboks'ta ise 10 Türkiye Şampiyonluğu ve Uluslararası birçok şampiyonluğu bulunan milli sporcu Hayriye Türksoy, şampiyona hazırlıklarını evinde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Türksoy, "Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle spor salonlarımız kapandı. Bizde bu süreçte evden çıkmıyoruz ve antrenmanlarımızı evlerimizde yapıyoruz. İp atlamanın yanı sıra yarım litrelik su şişleri ile çalışmalarını evinde sürdüren milli sporcu, "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Evde kalın sporsuz kalmayın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı Spor
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum Spor
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek Spor
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri Spor
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu Spor
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor Spor
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
Ali Koç'tan liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım
Ali Koç'tan liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da...
'Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı' önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı
"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar...
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Neva Harun Tan Sinem Kobal Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ergin Ataman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Wushu ve kickboksta dünya şampiyonu Hayriye Türksoy, evinde form tutuyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 12:59:32. #1.15#
title