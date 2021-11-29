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Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Spor
Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

SAKARYA (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 17 ilden 260 sporcu katıldı.

Salona yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES koduyla alınan sporcular, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve 40 yaş üstü kategorilerinde mücadele ediyor.

Bugün modern, yeni geleneksel ve geleneksel zorunlu stillerde yarışan sporcular, yarın silahlı formlarda becerilerini sergileyecek.

Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

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AA / Emre Ayvaz - Spor Haberleri

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