Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapılacak
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek.
SAKARYA (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Serdivan Spor Salonu'nda 28-30 Kasım'da düzenlenecek organizasyonda sporcular, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve 40 yaş üstü kategorilerinde mücadele edecek.
Sporcuların modern, yeni geleneksel, geleneksel zorunlu stiller ve silahlı formlarda becerilerini sergileyeceği organizasyonda, salgın nedeniyle salona girişlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları uygulanacak.
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AA / Ömer Faruk Şimşek - Spor Haberleri