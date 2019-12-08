Haberler » Spor » Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi - Spor

Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sakarya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi.

08.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:34
Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sakarya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Wushu Kung Fu Geleneksel Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya Salonu'nda düzenlenen ve iki gün süren şampiyonada, 12 ilden 320 sporcu mücadele etti.

Erkek ve kadınlarda çeşitli kategorilerde yapılan müsabakaların ardından finale kalan sporcular, birinci olabilmek için mücadele etti.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler