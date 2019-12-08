08.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:34

Sakarya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya Spor Salonu'nda düzenlenen ve iki gün süren şampiyonada, 12 ilden 320 sporcu mücadele etti.

Erkek ve kadınlarda çeşitli kategorilerde yapılan müsabakaların ardından finale kalan sporcular, birinci olabilmek için mücadele etti.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: AA