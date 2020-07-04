Wushu Kung Fu Federasyonundan Khabib Nurmagomedov'a taziye mesajı Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Dağıstanlı karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonucu vefat eden babası için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Dağıstanlı karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonucu vefat eden babası için başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, "Dağıstanlı sporcu Khabib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov'un Kovid-19 salgını sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Kovid-19 tanısıyla mayıs ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki baba Nurmagomedov'un vefatını sporcunun menajeri Ali Abdelaziz, sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Khabib Nurmagomedov, mayıs ayında yaptığı açıklamada ailesinde 20'den fazla kişinin koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve birçoğunun hayatını kaybettiğini dile getirmişti.

Kaynak: AA