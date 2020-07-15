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Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'den 15 Temmuz mesajı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'den 15 Temmuz mesajı
15.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:22

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akyüz, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu olarak 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm gazilerimize minnettarlığımızı sunuyoruz. 15 Temmuz 2016 akşamı ve gecesinde başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere silahlı, kanlı darbe girişimine karşı yüreğini ve canını ortaya koyarak vatanımıza kasteden dünya siyonizminin yerli iş birlikçisi hain FETÖ/PDY terör örgütünün hevesini kursağında bırakan şanlı memleket evlatlarına yürekten selamlarımızı sunuyoruz. Hainleri ve bugünkü tüm uzantılarını lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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