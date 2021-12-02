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Wushu Geleneksel Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapılacak

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Spor
Wushu Geleneksel Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapılacak

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Wushu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da düzenlenecek.

SAKARYA (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Wushu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Serdivan Spor Salonu'nda 15-17 Aralık'ta gerçekleştirilecek organizasyonda sporcular, "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "kıdemliler" kategorilerinde mücadele edecek.

Sporcuların geleneksel ile taklit stillerinde hem silahlı hem de silahsız olarak becerilerini sergileyeceği organizasyonda, salgın tedbirleri kapsamında salona girişlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları uygulanacak.

AA / Emre Ayvaz - Spor Haberleri

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