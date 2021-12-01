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Wushu'da kürsü Düzce'nin

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Wushu'da kürsü Düzce'nin

Taichi Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular 8 derece elde etti.

SAKARYA (İHA) - Taichi Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular 8 derece elde etti.

Sakarya'da 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Taichi Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi Wushu İl Temsilcisi ve Wushu Antrenörü Ayşegül Ödemiş eşliğinde 8 sporcu temsil etti. Gsb Spor Okulları sporcuları ile Taichi Türkiye Şampiyonasına katılan Düzce, 1 Türkiye Şampiyonluğu, 4 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Sporculardan Buğlem Keser birinci, Sude Tekeoğlu, Cansu Bulut, Neslihan Pişkin, Yağızhan Mustafa Ödemiş ikinci olurken Rüya Çevik, Kübra Güzel ve Sara Akofova üçüncü oldu. - DÜZCE

Wushu'da kürsü Düzce'nin

Wushu'da kürsü Düzce'nin

Wushu'da kürsü Düzce'nin

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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