Wushu Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
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Wushu Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

Wushu Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyirci alınmazken, federasyon görevlileri, hakem, sporcu ve antrenörler ise HES koduyla salona giriş yaptı.

1 Eylül Çarşamba günü sona erecek organizasyonda, 328 kadın ve 387 erkek sporcu kumitede, 108 kadın ve 54 erkek sporcu ise katada yer alacak.

Şampiyonaya 29 ilden katılan sporcular, alt minik, minik, yıldız, ümit, genç, 21 yaş altı, büyükler ve veteranlar kategorilerinde yarışacak.

Wushu Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
Wushu Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
Wushu Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
Wushu Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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