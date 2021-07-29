Wushu Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapılacak
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Wushu Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapılacak

Wushu Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Budokaido Kumite Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Serdivan Spor Salonu'nda 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda sporcular, alt minik, minik, yıldız, ümit genç, 21 yaş altı, büyük ve veteran kategorilerinde mücadele edecek.

Eleme usulü yapılacak müsabakalar sonunda ilk üçe giren sporculara madalya verilecek.

Şampiyonaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci alınmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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