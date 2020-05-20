Wuhan'da 8 günde 2 milyondan fazla korona testi yapıldı
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Wuhan'da 8 günde 2 milyondan fazla korona testi yapıldı

Korona virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan'da yerel kaynaklı korona virüs tespit edilmesinin ardından son 8 günde 2 milyondan fazla korona virüs testi yapıldı.

Wuhan'da 8 günde 2 milyondan fazla korona testi yapıldı
20.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:59

Korona virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan'da yerel kaynaklı korona virüs tespit edilmesinin ardından son 8 günde 2 milyondan fazla korona virüs testi yapıldı.

Korona virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde uygulanan karantina 8 Nisan'da kaldırılmıştı. Wuhan Sağlık Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, 76 gün boyunca karantina altında olan Wuhan'da 18 Mayıs'ta 467 bin 847, 19 Mayıs'ta ise 856 bin 128 bin kişiye korona testi uygulanmasının ardından kentte 12 Mayıs'tan bugüne kadar 2 milyondan fazla korona virüs testi yapıldığını duyurdu.

Wuhan'da yetkililerin yerel kaynaklı korona virüs vakası tespit etmesinin ardından geçtiğimiz hafta kent genelinde korona testlerine başlanmıştı.

Son yapılan açıklamaya göre dün yeni bir korona virüs vakası tespit edilmedi. - WUHAN

Kaynak: İHA

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