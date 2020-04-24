WTO ve IMF'den ihracat kısıtlamalarına karşı uyarı WTO ve IMF, COVID-19 salgını nedeniyle artan ihracat kısıtlamalarıNIN ile tıbbi malzeme ve gıda ticaretini sınırlayan eylemlerinin "tehlikeli bir şekilde zarar verici" olabileceği konusunda uyardı.

WTO ve IMF, COVID-19 salgını nedeniyle artan ihracat kısıtlamalarıNIN ile tıbbi malzeme ve gıda ticaretini sınırlayan eylemlerinin "tehlikeli bir şekilde zarar verici" olabileceği konusunda uyardı. Kaynak: Dunya.com