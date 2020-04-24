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İhracat, Ekonomi, Haber

WTO ve IMF'den ihracat kısıtlamalarına karşı uyarı

WTO ve IMF, COVID-19 salgını nedeniyle artan ihracat kısıtlamalarıNIN ile tıbbi malzeme ve gıda ticaretini sınırlayan eylemlerinin "tehlikeli bir şekilde zarar verici" olabileceği konusunda uyardı.

24.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:06
WTO ve IMF'den ihracat kısıtlamalarına karşı uyarı

WTO ve IMF, COVID-19 salgını nedeniyle artan ihracat kısıtlamalarıNIN ile tıbbi malzeme ve gıda ticaretini sınırlayan eylemlerinin "tehlikeli bir şekilde zarar verici" olabileceği konusunda uyardı.

Kaynak: Dunya.com

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