WTO ve IMF'den ihracat kısıtlamalarına karşı uyarı
WTO ve IMF, COVID-19 salgını nedeniyle artan ihracat kısıtlamalarıNIN ile tıbbi malzeme ve gıda ticaretini sınırlayan eylemlerinin "tehlikeli bir şekilde zarar verici" olabileceği konusunda uyardı.
24.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:06
WTO ve IMF, COVID-19 salgını nedeniyle artan ihracat kısıtlamalarıNIN ile tıbbi malzeme ve gıda ticaretini sınırlayan eylemlerinin "tehlikeli bir şekilde zarar verici" olabileceği konusunda uyardı.
Kaynak: Dunya.com