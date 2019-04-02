Wto Küresel Ticari Büyümenin 2019'da Azalacağını Öngörüyor

– Dünya Ticaret Örgütü (WTO), ABD ve Çin arasında devam eden gerilimler ve küresel ekonomik yavaşlama endişelerine bağlı olarak küresel ticaretin 2019'da azalmasının beklendiğini duyurdu.

WTO'nun açıklamasında, 2019'da küresel ticaretin 2018 yılındaki yüzde 3.0 düzeyinin altında, yüzde 2.6 büyümesinin beklendiği belirtildi. Yeni oluşan "gerginlikler" öncesi WTO, 2019'da küresel ticaretin yüzde 3.7 büyüyeceğini öngörüyordu.

WTO'dan yapılan açıklamada ağırlıklı olarak ticari gerginliklerin azalmasına bağlı olarak küresel ticaretin 2020'de yüzde 3.0 büyüyerek toparlanabileceği belirtilirken, WTO Direktörü Roberto Azevado şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ticari gerginliklerin oldukça arttığı bu dönemde kimsenin bu görünüme şaşırmaması gerekiyor. Bu düzeylerde belirsizlikler görüldüğünde ticaret, büyümeyi desteklemedeki rolünü oynayamaz.

"Ticari gerginlikleri çözüme ulaştırıp, teknolojik devrim, istihdam yaratma gerekliliği ve gelişimin desteklenmesi gibi küresel ekonominin karşılaştığı asıl zorluklarla mücadele etmek için geleceğe yönelik olumlu bir yol çizilmesine odaklanmalıyız." - İstanbul

Kaynak: DHA