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WTO: Küresel ticaret yılın ilk yarısında çok sert düştü

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Covid-19 pandemisi etkileri nedeniyle, yılın ilk yarısında küresel düzeyde mal ticaretinin, bugüne kadar ölçülen en sert düzeyde düştüğüne dikkat çekti.

WTO: Küresel ticaret yılın ilk yarısında çok sert düştü
23.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:17

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Covid-19 pandemisi etkileri nedeniyle, yılın ilk yarısında küresel düzeyde mal ticaretinin, bugüne kadar ölçülen en sert düzeyde düştüğüne dikkat çekti.

WTO'dan yapılan açıklamaya göre küresel ticaret, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.0 daralırken, ikinci çeyrekteki daralma yüzde 18.5 düzeyini bulması bekleniyor.

WTO açıklamasında, Covid-19 pandemisinde oluşabilecek bir ikinci dalganın ekonomik büyümenin beklenenden de küçük kalmasına neden olabileceğine işaret edilerek, buna bağlı olarak küresel ticarette de yılın ikinci yarısında toparlanmanın sekteye uğrayabileceği vurgulandı.WTO Genel Direktörü Roberto Azevedo, "Küresel ticarette tanık olduğumuz daralma tarihsel olarak çok büyük boyutlarda ve öyle anlaşılıyor ki, bugüne kadar kaydedilen en sert daralma olacak" dedi.

Azevedo, 2021 yılında güçlü bir toparlanma sağlayabilmek için, finans, para ve ticaret politikalarının da bunu destekleyecek güçte olması gerektiği uyarısı yaptı.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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