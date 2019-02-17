Wto'dan Genç Ekonomistlere "Makale Yarışması" İçin Çağrı

– Dünya Ticaret Örgütü (WTO) "2019 WTO Makale Yarışması" için genç ekonomistlere, makalelerini 31 Mayıs'a kadar iletmeleri çağrısı yaptı.

Ticaret politikası ve uluslararası ticaret işbirliğinin geliştirilmesinin yanında WTO ve akademik toplumun yeniden bir araya gelmesinin hedeflendiği yarışma kapsamında, katılımcıların bilimsel makalelerini 31 Mayıs'a kadar teslim etmesi gerekiyor.

WTO'nun 2009 yılından bu yana her yıl düzenlediği yarışmanın kazanına ödül olarak 5 bin İsviçre Frangı ödül veriliyor; birden fazla katılımcının birlikte hazırladığı makalenin birinci olması durumunda, ödül yazarlar arasında eşit olarak dağıtılıyor.

Yarışma sonuçları, uluslararası ticaretin en önemli etkinliği olarak görülen Avrupa Ticaret Çalışması Grubu (European Trade Study Group/ ETSG) konferansında duyurulacak ve ödüller Eylül 2019'da İsviçre'nin Bern kentinde düzenlenecek gecede sunulacak. - İstanbul

Kaynak: DHA