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Wtech, dijitalde teknoloji proje pazarını kurdu

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), özel sektör, kamu ve melek yatırımcılar ile öğrencileri dijital ortamda buluşturacak ve bir pazar yeri mantığıyla çalışacak 'Wtech Platform'u hayata geçirdi.

10.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:51
Wtech, dijitalde teknoloji proje pazarını kurdu

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), özel sektör, kamu ve melek yatırımcılar ile öğrencileri dijital ortamda buluşturacak ve bir pazar yeri mantığıyla çalışacak 'Wtech Platform'u hayata geçirdi.

Kaynak: Dunya.com

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