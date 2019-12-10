Wtech, dijitalde teknoloji proje pazarını kurdu

10.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:51

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), özel sektör, kamu ve melek yatırımcılar ile öğrencileri dijital ortamda buluşturacak ve bir pazar yeri mantığıyla çalışacak 'Wtech Platform'u hayata geçirdi.