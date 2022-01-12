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WTA'den Avustralya'ya Renata Voracova tepkisi

WTA'den Avustralya'ya Renata Voracova tepkisi
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Çek sporcu Renata Voracova'nın Avustralya vizesinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Çek sporcu Renata Voracova'nın Avustralya vizesinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

WTA'dan yapılan açıklamada, çift kadınlarda dünya klasmanının 81. basamağında yer alan 38 yaşındaki sporcunun yanlış bir şey yapmamasına karşın vizesinin iptal edildiği ve ülkeden ayrıldığı kaydedildi.

Yaşananların "talihsizlik" olarak değerlendirildiği açıklamada, "Renata Voracova, kural ve prosedürleri takip etti. Ülkeye giriş izni aldı, turnuvaya katıldı. Sonrasında yanlış bir şey yapmadığı halde aniden vizesi iptal edildi. Bu talihsiz durumla ilgili yetkililerle çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Avustralya'ya geçen ay giden Voracova, hazırlık turnuvası niteliğindeki Melbourne Summer Set 2'de mücadele etmiş ve ilk turda elenmişti.

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in ardından Voracova'nın vizesi de iptal edilmiş, Çek sporcu karara itiraz etmeden ülkeden ayrılmıştı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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