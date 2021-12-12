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WTA Angers Açık tenis turnuvasında, Diatchenko şampiyon oldu

WTA Angers Açık tenis turnuvasında, Diatchenko şampiyon oldu
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Angers Açık tenis turnuvasını, Rusya'dan Vitalia Diatchenko kazandı.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Angers Açık tenis turnuvasını, Rusya'dan Vitalia Diatchenko kazandı.

Fransa'nın Angers kentindeki Arena Loire'da oynanan final maçında, teklerde 165. sırada bulunan Diatchenko, 62. sırada bulunan Çinli Shuai Zhang'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

31 yaşındaki Diatchenko, setleri 6-0, 6-4 kazandı.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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