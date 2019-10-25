WSJ: Trump devlet dairelerinin New York Times ve Washington Post'un aboneliklerini iptal ettiriyor

25.10.2019 12:45

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Beyaz Saray yetkililerine dayanarak Başkan Donald Trump'ın tüm devlet dairelerine New York Times ve Washington Post aboneliklerini yenilememe talimatı vermeyi planladığını yazdı.

Gazete, Trump'a sert muhalefetleriyle bilinen bu gazetelere yönelik yeni yaptırım için, "Trump medyaya açtığı savaşı tırmandırıyor" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham'ın Perşembe gönderdiği bir e-postada "Federal kurumların abonelikleri yenilememesiyle büyük tasarruf yapacağız. Vergi mükelleflerinin yüz binlerce doları kurtulacak" dediği belirtiliyor.

Trump, üç gün önce Beyaz Saray'ın bu gazetelere aboneliklerini iptal ettirmişti. Donald Trump, Fox News'daki mülaktında New York Times için "Artık Beyaz Saray'da (bu gazeteyi) istemiyoruz. Washington Post'la birlikte aboneliklerini muhtemelen iptal ettireceğiz. Çünkü bunlar sahte" demişti.

Beyaz Saray'a dün getirilen gazeteler arasında New York Times ve Washington Post'un olmadığı görüldü.

"Halk düşmanı"

Trump, Twitter mesajları ve seçim kampanyası konuşmaları sırasında kendisini eleştiren gazeteleri "halk düşmanı" ilan etmiş ve bu kuruluşları "sahte haber" yaymakla suçlamıştı.

ABD Başkanı, Haziran'daki bir tweet'inde New York Times'ın bir haberi için "Sanal bir vatana ihanet eylemi" demişti.

New York Times'ın yayıncısı A.G. Sulzberger de makalesinde "Özgür ve bağımsız basını hedef alan Trump'ın son saldırısıyla tehlikeli bir sınırı aştığını" yazmıştı.

ABD Başkanı'nın bu gazetelerin iyi bir takipçisi olduğu biliniyor. Wall Street Journal, Trump'ın aboneliklerini iptal ettirmesine rağmen bu gazeteleri okumaya devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Bu gazetelerin devlet dairelerinde kaç aboneleri olduğu bilinmiyor. Federal kurumların çalışanları, e-posta adresleriyle bu gazetelerin dijital versiyonlarına ücretsiz ulaşabiliyor.