WSJ: Ruslar, Pfizer ve diğer Kovid-19 aşılarına güveni azaltmak için dezenformasyon kampanyası yürütüyor
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WSJ: Ruslar, Pfizer ve diğer Kovid-19 aşılarına güveni azaltmak için dezenformasyon kampanyası yürütüyor

07.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:00
WSJ: Ruslar, Pfizer ve diğer Kovid-19 aşılarına güveni azaltmak için dezenformasyon kampanyası yürütüyor

Rus istihbaratıyla bağlantılı bazı yayın mecralarının, Pfizer ve diğer şirketlerin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının güvenilirliğini ve etkinliğini sorgulayan yayınlarla aşılar konusunda dezenformasyon yaptığı öne sürüldü.

Rus istihbaratıyla bağlantılı bazı yayın mecralarının, Pfizer ve diğer şirketlerin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının güvenilirliğini ve etkinliğini sorgulayan yayınlarla aşılar konusunda dezenformasyon yaptığı öne sürüldü.

Wall Street Journal'ın ABD Dışişleri Bakanlığının Küresel Sorumluluk Merkezi yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Rus istihbaratıyla bağlantılı 4 yayın organı, son dönemde Kovid-19 aşılarının güvenilirliğini ve etkinliğini sorguluyor.

Söz konusu internet sitelerindeki yayınlarda, ABD'nin Pfizer aşısını onaylamak için acele ettiği ve onay sürecini usulünce yapmadığı iddiaları da yer alıyor.

Yetkili, bu sitelerin ABD'de kullanılan aşıların güvenilirliğini sorgularken, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının da propagandasını yaptığını belirtti.

Söz konusu internet sitelerinin çok büyük kitlelere ulaşmamasına rağmen, buralardaki söylemlerin diğer Rus medyası tarafından kullanıldığına dikkati çeken yetkili, "Bu yayın organlarının, Rus istihbaratı ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu siteler, ABD merkezli değil. Hepsinin hedef kitlesi ve tonu farklı ama hepsi Rus propagandası ve dezenformasyon sisteminin parçası." ifadesini kullandı.

Kremlin'den iddialara ret

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise telefon üzerinden Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu şekilde dezenformasyon yürüttüğü iddialarını reddetti.

Peskov, "Bu çok saçma. Rus özel servislerinin herhangi bir aşıya karşı eleştirilere bir dahli olamaz. Rus Sputnik V aşısına karşı her negatif yayına, Amerikan özel servislerinin bir işi olarak bakarsak deliririz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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