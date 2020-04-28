WSJ-GM, Ford, Fiat Chrysler ABD'de üretime Mayıs'ta başlıyor Otomotiv üreticileri Ford Motor Co, General Motors Co ve Fiat Chrysler Automobiles NV, ABD'deki fabrikalarında kısmen de olsa üretime 18 Mayıs'ta yeniden başlamayı planlıyor.

Otomotiv üreticileri Ford Motor Co, General Motors Co ve Fiat Chrysler Automobiles NV, ABD'deki fabrikalarında kısmen de olsa üretime 18 Mayıs'ta yeniden başlamayı planlıyor. The Wall Street Journal'ın, "konuya yakın kaynakara" dayandığırdığı haberine göre, üç otomotiv üreticisi firma, Covid-19 pandemisinin ilan edildiği dönemde ilan edip yürürlüğe koyduğu olağanüstü dönem kurallarını kaldırmayı öngörüyor. Haber e göre, üç şirketin üst düzey yöneticileri üretime yeniden başlama kararını, Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ın katılımıyla Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası yetkilileriyle düzenledikleri toplantıda aldılar.Almanya merkezli otomotiv üreticisi Volkswagen Group da (VW) Pazartesi günü, Wolfsburg'daki en büyük fabrikasında üretime yeniden başladığını açıkladı.Volkswagen Group'tan yapılan açıklamada, üretime verilen aranın ardından yeniden başlayan çalışmalarda ilk aşamada şirketin Golf markasının üretileceği belirtildi. Açıklamaya göre Golf üretimi yüzde 10 ve yüzde 15 kapasiteyle başlayarak, adım adım artırılacak ve birkaç hafta içinde üretim kapasitesi yüzde 40 düzeyine yükseltilecek.Açıklamada, bu çerçevede toplam 8,000 bin Volkswagen Group işçisinin Pazartesi gününden itibaren işbaşı yaptığı ve Golf modelinin ardından, VW Tiguan ve Touran modellerinin de üretimine başlanacağı belirtildi. Açıklamaya göre, Volkswagen Group Golf, Tiguan ve Touran modellerinin ardından SEAT markasıyla ürettiği Tarraco modelinin üretiine de Çarşamba günü başlayacak.

Kaynak: DHA