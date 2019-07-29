WRC'nin Türkiye ayağına doğru
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Muğla'da gerçekleştirilecek 11. ayağının ulusal medya akreditasyon süreci başladı.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Muğla'da gerçekleştirilecek 11. ayağının ulusal medya akreditasyon süreci başladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Türkiye Rallisi, 12-15 Eylül tarihlerinde Muğla'da düzenlenecek.
Yarışı takip etmek isteyen medya mensupları, akreditasyon işlemlerini 14 Ağustos'a kadar Türkiye Rallisi'nin resmi web sitesinden yapabilecek.
Kaynak: AA
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