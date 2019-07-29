WRC'nin Türkiye ayağına doğru

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Muğla'da gerçekleştirilecek 11. ayağının ulusal medya akreditasyon süreci başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Türkiye Rallisi, 12-15 Eylül tarihlerinde Muğla'da düzenlenecek.

Yarışı takip etmek isteyen medya mensupları, akreditasyon işlemlerini 14 Ağustos'a kadar Türkiye Rallisi'nin resmi web sitesinden yapabilecek.

Kaynak: AA