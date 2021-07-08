WRC 10 ve Rugby 22 İçin Yeni Fragmanlar Yayınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

WRC 10 ve Rugby 22 İçin Yeni Fragmanlar Yayınlandı

WRC 10 ve Rugby 22 İçin Yeni Fragmanlar Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

NACON Connect 2021 etkinliğinde NACON, yaklaşmakta olan oyunları için bazı fragmanlar sundu.

NACON Connect 2021 etkinliğinde NACON, yaklaşmakta olan oyunları için bazı fragmanlar sundu. Bu nedenle, onları toplamaya ve büyük bir hikayede paylaşmaya karar verdik. Aşağıda WRC 10, Ad Infinitum, Vampire: The Masquerade – Swansong, Rugby 22 ve daha fazlası için fragmanları bulabilirsiniz!

, 50. yılını kutlamak için yeni içerikler ve deneyimlerle dolu yepyeni bir yıldönümü sürümüyle geliyor. 1973'ten günümüze yaşanan en nefes kesici anları bizzat deneyimle! WRC 10'un Tarih Modu, sürüş yeteneklerini dönemin koşullarına uydurmanı gerektirecek 19 tarihi yarışla sınıyor.

ile gerçek arasındaki, gerçek ile yalan arasındaki sınırlar, kıyametler koptuğu için paramparça oldu! Büyük Savaş'ın dehşetiyle musallat olan bir Alman askerini oynayın. Korkunç yaratıklar, ölüm tuzakları ve çılgın gizemler, savaş alanında yolunuzu belirler. Ruhunuzu kurtarmak ve daha uğursuz gerçeklerin perdesini yırtmak için onların üstesinden gelin.

Çok sevilen rol yapma oyunu baz alınarak, bu alanda uzman kişilerce geliştirilen , her seçiminizin üç ana karakterin ve Boston Kamarası'nın kaderini belirleyeceği hikaye tarzında bir rol yapma oyunudur.

"Vampirler gerçek olsaydı ne olurdu? ya bu kana susamış avcılar birbirine karışmış topluluklar içinde gizlice yaşıyor ve binlerce yıldır bir komplo planlıyor olsalardı? Peki ya sen de onlardan biri olsaydın?

Vampire: The Masquerade'de, gerçek ve olağanüstü arasındaki çizginin sürekli bulanık kaldığı bu karmaşık dünyadaki cazibeli yaratıklar olarak oynayacaksın."

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Sertab Erener Melisa Döngel
Spor Erol Bulut Burak Elmas Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
WRC 10 ve Rugby 22 İçin Yeni Fragmanlar Yayınlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:57:43. #1.16#

title