WRC 10 ve Rugby 22 İçin Yeni Fragmanlar Yayınlandı

NACON Connect 2021 etkinliğinde NACON, yaklaşmakta olan oyunları için bazı fragmanlar sundu.

NACON Connect 2021 etkinliğinde NACON, yaklaşmakta olan oyunları için bazı fragmanlar sundu. Bu nedenle, onları toplamaya ve büyük bir hikayede paylaşmaya karar verdik. Aşağıda WRC 10, Ad Infinitum, Vampire: The Masquerade – Swansong, Rugby 22 ve daha fazlası için fragmanları bulabilirsiniz!

, 50. yılını kutlamak için yeni içerikler ve deneyimlerle dolu yepyeni bir yıldönümü sürümüyle geliyor. 1973'ten günümüze yaşanan en nefes kesici anları bizzat deneyimle! WRC 10'un Tarih Modu, sürüş yeteneklerini dönemin koşullarına uydurmanı gerektirecek 19 tarihi yarışla sınıyor.

ile gerçek arasındaki, gerçek ile yalan arasındaki sınırlar, kıyametler koptuğu için paramparça oldu! Büyük Savaş'ın dehşetiyle musallat olan bir Alman askerini oynayın. Korkunç yaratıklar, ölüm tuzakları ve çılgın gizemler, savaş alanında yolunuzu belirler. Ruhunuzu kurtarmak ve daha uğursuz gerçeklerin perdesini yırtmak için onların üstesinden gelin.

Çok sevilen rol yapma oyunu baz alınarak, bu alanda uzman kişilerce geliştirilen , her seçiminizin üç ana karakterin ve Boston Kamarası'nın kaderini belirleyeceği hikaye tarzında bir rol yapma oyunudur.

"Vampirler gerçek olsaydı ne olurdu? ya bu kana susamış avcılar birbirine karışmış topluluklar içinde gizlice yaşıyor ve binlerce yıldır bir komplo planlıyor olsalardı? Peki ya sen de onlardan biri olsaydın?

Vampire: The Masquerade'de, gerçek ve olağanüstü arasındaki çizginin sürekli bulanık kaldığı bu karmaşık dünyadaki cazibeli yaratıklar olarak oynayacaksın."

Kaynak: Turkmmo