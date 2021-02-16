WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, çevrim içi düzenlenecek

WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, 5-7 Mart 2021'de çevrim içi düzenlenecek.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, WOW Vakfı ortaklığında, British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği, "Şehirde Kadın Olmak" ana temasıyla gerçekleşecek festival, kadınları destekleyerek karşılaştıkları güçlükleri ve daha eşit bir dünya için oluşturdukları çözümleri görünür kılmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı olarak, WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'u, British Council iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez düzenlemekten memnuniyet duyduklarını aktardı.

Festivalin, sivil toplum alanından ve sanat dünyasından 60'tan fazla kişi ve kurumun katılımıyla kadın hakları mücadelesinde güncel konuların tartışılacağı ve kazanımların kutlanacağı bir platform sunacağını belirten Sabancı, şunları kaydetti:

"Sivil toplum ve sanatçıları bir araya getiren festival, bu yıl pandemi sebebiyle dijital ortamda gerçekleşecek. Bu sayede daha çok kadına bu coşkulu sesi duyurma imkanına sahip olacak. Kadının güçlü olmadığı bir toplumda gelişimden söz edemeyiz. WOW İstanbul Festivali de bu gücü destekleyen çok önemli bir buluşma. Pandemiyle geçen bir yılın ardından kadınların karşı karşıya kaldığı eşitsizliklerin ve haklara erişimle ilgili sorunların çok daha derinleştiğini gözlemlediğimiz bu süreçte birbirimizden ilham alacağımız, umutla dolacağımız bir buluşma olmasını temenni ediyorum."

WOW Kurucusu ve Direktörü Jude Kelly CBE, WOW Dünya Kadınlar Festivali'nin, düzenlendiği her ülkede kadınların hayatlarını etkileyen en önemli konulara dair tartışma, öğrenme ve bir araya gelme alanları yaratarak "değişimin temsilcisi olmak" amacıyla düzenlendiğini bildirdi.

WOW'un, dünya çapında kadınların ve kız çocuklarının bir araya geldiği bir topluluk olduğunu belirten Jude Kelly CBE, İstanbul'un da değişimin bir parçası olmasından mutluluk duyduğunu aktardı.

Toplumsal cinsiyetin hayatı nasıl etkilediği ele alınacak

Verilen bilgiye göre, festivalde, toplumsal cinsiyetin hayatı nasıl etkilediği "Şehir Hayatına Katılım", "Şehrin Görünmeyen Yüzü", "Şehirde Dayanışma" alt temaları çerçevesinde ele alınacak.

Dijital ortamda gerçekleşecek festivalde, sanat ve sivil toplum alanlarından kadınların imza attığı çalışmalara yer verilecek.

Kapsayıcı, kesişimsel, adil ve herkese açık bir platform görevi gören festival, kadınların sesini duyurmak için imkan yaratıp yeni fikirlerin doğmasına zemin hazırlayacak.

Türkiye ve Birleşik Krallık'tan sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve sanatçıların bir araya geleceği "WOW Paneller" bölümünde, festivalin alt temaları ele alınacak. "WOW Büyük Fikirler" bölümünde ise Türkiye'den engelleri ve sınırları aşan kadınların cesaretlendiren hikayeleri paylaşılacak.

Pozitif organizasyonuyla gerçekleşecek WOW İstanbul Festivali'nde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde oluşturulan "WOW Sivil Alan Atölyeleri", çevrim içi ve interaktif bir program ile katılımcılarla buluşacak.

WOW İstanbul Festivali, "Erişilebilir Her Şey" danışmanlığında herkes için daha erişilebilir olmayı hedefliyor. Festival yayınlarında, simultane Türk işaret dili çevirisi, Türkçe ve İngilizce alt yazı çevirileri ve simultane Türkçe sesli çeviri yapılacak.

Bu yıl mart ayında, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla WOW Festivalleri; İstanbul dışında Birleşik Krallık, New York, Nepal, Bangladeş, Pakistan, Tayvan ve Batı Avustralya'da da gerçekleşiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu