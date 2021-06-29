Worms Rumble, Nintendo Switch ve Xbox Game Pass'e Eklendi
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Worms Rumble, Nintendo Switch ve Xbox Game Pass'e Eklendi

Worms Rumble, Nintendo Switch ve Xbox Game Pass'e Eklendi
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Worms Rumble, Worms serisinin klasik geleneğini 32 kişilik battle royale, ölüm maçı ve daha fazlasını sunan gerçek zamanlı çok oyunculu savaşlara taşıyan bir oyun. Overcooked ve Neon Abyss gibi oyunların yapımıcısı Team17 Digital oyunu geliştirdi.

Worms Rumble, Worms serisinin klasik geleneğini 32 kişilik battle royale, ölüm maçı ve daha fazlasını sunan gerçek zamanlı çok oyunculu savaşlara taşıyan bir oyun. Overcooked ve Neon Abyss gibi oyunların yapımıcısı Team17 Digital oyunu geliştirdi.

Geçtiğimiz yıl üzerinden bilgisayar platformuna ve PlayStation konsollarına çıkış yapan oyun bugün itibarıyla Xbox konsollarına da çıkış yaptı. Oyun ayrıca abonelik servisi ile yüzlerle oyuna ulaşabileceğiniz Xbox Game Pass kütüphanesine de eklendi.

Worms Rumble, önceki sürümlerden bilinen mekanikleri geliştirerek oyunu çok daha ölümcül ve dinamik hale getirdi. Solucanlar, bazuka, uzi, av tüfeği veya kutsal el bombası gibi bu seriye özgü bir cephaneliğe sahip. Silahların ustaca kullanılması ve füzelerin yörüngesi hakkında bilgi, hem avantajımıza hem de dezavantajımıza kullanılabilecek platformlar, tüneller, geçitler ve belirli unsurlarla dolu mizahi yerlerde gerçekleşen savaşlarda başarınızın anahtarı olacak.

Oyun, 32 oyuncu için battle royale veya ölüm maçı gibi çeşitli sunarken aynı zamanda tek veya çok oyunculu bir takımda diğer oyunculara karşı savaşlara da katılabiliyorsunuz. Ek olarak, burada tamamlamanız için özel ödüller ve ek deneyim puanları bekleyen hem mevsimlik hem de günlük özel etkinlikler mevcut.

Worms Rumble Sistem Gereksinimleri:

Mininumum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi:  Windows 10 64-bit

İşlemci:  Intel Core i5-2300 veya FX-4350

Bellek:  4 GB RAM

Ekran Kartı:  2GB NVIDIA GeForce veya 2GB AMD Radeon

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi:  Windows 10 64-bit

İşlemci:  Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1600

Bellek:  8 GB RAM

Ekran Kartı:  4GB NVIDIA GeForce veya 4GB AMD Radeon

Kaynak: Turkmmo

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