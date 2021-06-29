Worms Rumble, Nintendo Switch ve Xbox Game Pass için çıkış yaptı!
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Worms Rumble, Nintendo Switch ve Xbox Game Pass için çıkış yaptı!

Worms Rumble, Nintendo Switch ve Xbox Game Pass için çıkış yaptı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Team17 tarafından geliştirilen ve yayınlanan Worms Rumble, Nintendo Switch ve Xbox Game Pass için çıktı. Worms Rumble sistem gereksinimleri nelerdir? Worms Rumble oynanış videosu!

Team17'nin gerçek zamanlı nişancı oyunu Worms Rumble, Nintendo Switch, Xbox Series X|S ve Xbox One için çıktı. Oyun aynı zamanda Xbox Game Pass kütüphanesine de katılıyor. Yeni konsol sürümü, yeni bir Spaceport Showdown haritası ile tüm platformlarda yeni güncellemesiyle geliyor.

Peki, 2020 yılında piyasaya sürülen nişancı oyunu Worms Rumble nasıl bir oyun? Worms Rumble sistem gereksinimleri nelerdir? gibi soruları sizler için cevapladık.

WORMS RUMBLE TANITIM YAZISI

Worms Rumble; gerçek zamanlı, 32 oyunculuk platformlar arası çarpışmaların gerçekleştiği, hiç oynamadığın bir Worms deneyimidir. Çılgın Ölüm Maçı ve Son Kalan Solucan modlarında gümbürtüye hazırlan.

Omurgasız rakiplerinin canını yakmak için Bazuka, Pompalı Tüfek ve Koyun Atar gibi hayranların en sevdiği silahları ve cephaneliğe eklenen yeni silahları kullan. Solucanını özelleştir, mücadelelere ve sezonluk etkinliklere katıl ve Laboratuvarda yeni oynama şekillerini deneyimle. Worms yeniden keşfedildi.

WORMS RUMBLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5-2300 or FX-4350
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: 2GB NVIDIA GeForce veya 2GB AMD Radeon

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5-6600 or AMD Ryzen 5 1600
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: 4GB NVIDIA GeForce veya 4GB AMD Radeon

WORMS RUMBLE OYNANIŞ VİDEOSU

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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