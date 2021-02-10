WorldStar 2021'den Türk ambalaj sektörüne 12 ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

WorldStar 2021'den Türk ambalaj sektörüne 12 ödül

10.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:04
WorldStar 2021'den Türk ambalaj sektörüne 12 ödül

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve yeni ambalajların ödüllendirildiği WorldStar 2021 Yarışması'nda Türkiye 12 ödül birden kazandı.

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve yeni ambalajların ödüllendirildiği WorldStar 2021 Yarışması'nda Türkiye 12 ödül birden kazandı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği açıklamasına göre, WPO tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışmalarından olan WorldStar 2021'in sonuçları açıklandı.

34 ülkenin 12 farklı kategoride yarıştığı ve toplam 345 başvurunun olduğu WorldStar 2021'den Türkiye'ye 12 ödül birden geldi. En çok ödül alan ülkeler 26 ödülle Japonya, ardından 22 ödülle Çin, 14 ödülle ABD, 13 ödülle Avustralya ile Yeni Zelanda (ANZ) ve 12'şer ödülle Çekya ve Türkiye oldu.

Özel kategorilerin kazananları, Başkanlık Ödülü, Sürdürülebilirlik Ödülü, Pazarlama Ödülü ve Gıdayı Koruyan Ambalaj Ödülü ise Mayıs 2021'de gerçekleşecek WorldStar Töreni'nde açıklanacak.

Türk ambalaj sektörü yükselişini sürdürüyor

Yarışmanın sonuçlarını değerlendiren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, "Türk Ambalaj Sektörü küresel alandaki yükselişini sürdürüyor. Burada ödül alan tüm firmalarımızı tek tek tebrik ediyorum. Ambalaj sektörü olarak ülkemizi yurt dışında başarılı bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Salgın dönemine rağmen 12 firmamızın ödül kazanması bizleri gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Sarıbekir ASD olarak düzenledikleri Ambalajın Ay Yıldızları 2020 yarışmasına ilişkin, "Yarışmamız uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki tek Ambalaj Yarışmasıdır. Bu yarışmayı marka sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için başlattık. Kazananlarımız Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar'ın yanı sıra Asya Ambalaj Federasyonu'nun düzenlediği AsiaStar yarışmasına da katılabiliyorlar." bilgilerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Pervin Buldan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Acun Ilıcalı Didem Kınalı Burcu Biricik Hüner Coşkuner
Spor Ömer Ali Hakan Kutlu Deniz Türüç Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: WorldStar 2021'den Türk ambalaj sektörüne 12 ödül - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 12:13:06. #1.15#
title