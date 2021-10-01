Worlds 2021'e katılan en iyi üst koridor oyuncuları

Worlds 2021'e yaklaşırken üst koridorları incelemeden geçmek olmaz. Rekabetçi League of Legends tarihi boyunca üst koridor, oyunun "unutulmuş pozisyonlarından" biri olarak tanımlandı. Profesyonel orta koridor oyuncuları ve AD taşıyıcıları gösterişli Oyunlar ve imza anları ile dikkatleri üzerine çekerken, üst koridor oyuncuları genellikle geri planda kalırlar.

Yine de bu, Lig süperstarları olarak yükselmek için profesyonel üst koridor oyuncuları olmadığı anlamına gelmez. Son yıllarda, TheShy ve Nuguri gibi şampiyonluk kazanan üst koridorlar, haritanın alt tarafının çoğu takımda taşıyıcı olmasına rağmen üst koridoru Summoner's Rift'teki en göz alıcı konumlardan biri haline getirdiler.

Nuguri

LCK'den LPL'e geçtikten ve DAMWON Gaming'de bir dünya şampiyonu olarak FunPlus Phoenix'te katıldıktan sonra bile, Nuguri söz konusu olduğunda bir şey değişmedi: o hala en iyisi. Bu sezon Nuguri'nin varlığı, FPX'in oyun yaklaşımını değiştirdi. Takımın 2019'da onlara bir Dünya Şampiyonası kazandıran çarpıcı üst harita oyun stilini yeniden ateşledi.

Xiaohu

Xiaohu, Çin League of Legends tarihindeki en madalyalı oyunculardan biri ve 2021'de beşinci Dünya Şampiyonasına katılacak. Yine de Worlds'e bu kadar katılmasına rağmen Xiaohu'nun bir üst koridor oyuncusu olarak katılımı olacak. 2021 sezonunun başında, RNG'nin bir zamanlar orta koridor oyuncusu, büyük ölçüde genç bir kadroda kıdemli oyuncu olarak bulunmak için son bir çabayla üst koridora geçti. O andan itibaren Xiaohu dünyanın en iyi üst koridor oyuncularından biri haline gelirken. Etrafındaki kadro sezonun en iyi performanslarından bazılarını sergiledi.

Alphari

Alphari, son birkaç sezonu LEC'deki en iyi takımlarda geçirdikten sonra, Team Liquid'de kendini tekrar Worlds düzeyinde bir takımda buldu. En son 2017'de Worlds'e Misfits ile çaylak olarak katıldı ve son birkaç yılda Alphari. Batı'nın en iyi üst koridor oyuncularından biri haline geldi.

Armut

Armut, 2020'de SuperMassive Esports ile Worlds'te TCL'yi temsil etti. Sadece bir sezon sonra LEC şampiyonları MAD Lions ile Worlds'e katılırken bu yıl League of Legends tarihinde sezondan sezona en büyük sıçramalardan birini yaptı. Sadece 2018'deki Karsa, sadece iki sezonda hem küçük hem de büyük bir bölge takımıyla Dünya Şampiyonasına katıldı.

Khan

Her zaman başka bir üst koridor oyuncusu olan Khan. Hiçbir zaman Dünya Şampiyonası kazanmadı, ancak yine de konumunda tüm zamanların en iyileri arasında yer alıyor. Worlds 2021, Khan'ın kariyerinin altıncı uluslararası turnuvası ve sezonunun ikincisi olacak. Bu yılın başlarında Khan, uluslararası lanetini kırmaya ve Sezon Ortası Davetiyesini kazanmaya sadece bir maç kalmış olmasına rağmen hedefine ulaşamadı.

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