Worldfood İstanbul, Bu Sene 5-8 Eylül'de

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 5-8 Eylül tarihleri arasında 26'ıncı kez düzenlenecek olan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood İstanbul'da gıda sektöründe üretim, işletme ve tüketime dair tüm süreçleri ele alınacak.