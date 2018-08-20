Worldfood İstanbul, Bu Sene 5-8 Eylül'de

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 5-8 Eylül tarihleri arasında 26'ıncı kez düzenlenecek olan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood İstanbul'da gıda sektöründe üretim, işletme ve tüketime dair tüm süreçleri ele alınacak.

Worldfood İstanbul, Bu Sene 5-8 Eylül'de

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 5-8 Eylül tarihleri arasında 26'ıncı kez düzenlenecek olan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood İstanbul'da gıda sektöründe üretim, işletme ve tüketime dair tüm süreçleri ele alınacak.

Kaynak: Dunya.com

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