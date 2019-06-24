WorldFood İstanbul 4 Eylül’de açılıyor

27. WorldFood İstanbul Fuarı, 4-7 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde binden fazla markanın da katılımıyla gıda dünyasını birçok yeni ürünle tanıştırmaya hazırlanıyor.

WorldFood İstanbul 4 Eylül’de açılıyor

27. WorldFood İstanbul Fuarı, 4-7 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde binden fazla markanın da katılımıyla gıda dünyasını birçok yeni ürünle tanıştırmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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