WorldFood İstanbul 4 Eylül’de açılıyor
27. WorldFood İstanbul Fuarı, 4-7 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde binden fazla markanın da katılımıyla gıda dünyasını birçok yeni ürünle tanıştırmaya hazırlanıyor.
27. WorldFood İstanbul Fuarı, 4-7 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde binden fazla markanın da katılımıyla gıda dünyasını birçok yeni ürünle tanıştırmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com
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