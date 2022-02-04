World War 3, 7 Şubat tarihine kadar ücretsiz oldu!

Çok oyunculu taktiksel FPS oyun World War 3, Herkese Açık Stres Testi kapsamında 3 Şubat TSİ 15.00'ten 7 Şubat 15.00'e kadar ücretsiz oynanabilecek.

Türkçe arayüz, seslendirme ve altyazı bulunan çok oyunculu taktiksel FPS oyunu World War 3, 3-7 Şubat tarihleri arasında herkese açık stres testini paylaştı. World War 3'nin stres testine katılıp oyunu deneyimlemek için aşağıdaki adımları izleyiniz.

World War 3'yi 3 Şubat'ta MY.GAMES adresinden ücretsiz olarak indirin. ( Steam üzerinden oynuyorsanız Herkese Açık Stres Testi'ne erişim talep etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili daha fazla bilgi için biraz aşağıdaki SSS bölümüne bakabilirsiniz.)

Bir MY.GAMES hesabı oluşturun ve giriş yapın.

Heyecan verici çevrimiçi savaşlarla dolu bir hafta sonu boyunca savaş meydanı sizleri bekliyor. Oyuna giriş için herhangi bir satın alım gerekmiyor ve Kapalı Beta Paketi'ne sahip arkadaşlarınızla oynamak için önünüzde hiçbir engel yok!

STRES TESTİ NEDİR?

Herkese Açık Stres Testi, 3 Şubat TSİ 15.00'ten 7 Şubat TSİ 15.00'e kadar Kapalı Beta Testi dahilinde yapılacak sınırlı süreli bir etkinliktir. World War 3'yi şu anda yalnızca Kapalı Beta Paketi satın alan oyuncular oynayabiliyor ama Herkese Açık Stres Testi erişilebilir olduğunda herkes World War 3 Kapalı Beta Testi'ni oynayabilecek.