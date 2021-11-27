World Tennis Tour J3 Adana ATDSK Cup Tenis Turnuvası sona erdi

ADANA (AA) - Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) World Tennis Tour J3 Adana ATDSK Cup Tenis Turnuvası son erdi.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK) gerçekleştirilen ve 6 gün süren turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra 32 ülkeden sporcular raket salladı. Eleme maçlarının ardından geçilen 32'lik ana tablo maçlarında, yaklaşık 100 sporcu mücadele etti.

Tek erkeklerde Bulgar Iliyan Radulov, rakibi Ukraynalı rakibi Illya Maksymchuk'u yenerek şampiyon oldu. Tek kadınlarda ise Hollandalı Isis Louise Van den Broek da Bulgar rakibi Denislava Glushkova'yı mağlup ederek turnuvayı birinci olarak tamamladı.

Turnuvada çift erkeklerde Bulgar Viktor Markov ve Iliyan Radulov, çift kadınlarda da Hollandalı Rose Marie Nijkamp ve Isis Louise Van den Broek şampiyonluğu uzandı.

AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri

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