World Snooker Tour (WST) Nirvana Turkish Masters, gelecek yıl Antalya'da yapılacak

ANTALYA (AA) - World Snooker Federasyonu ile Türkiye Bilardo Federasyonu iş birliğinde World Snooker Tour (WST) Nirvana Turkish Master, gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek turnuva için Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Nirvana Otel'de imza töreni gerçekleştirildi.

World Snooker Federasyon Başkanı Jason Ferguson, törende yaptığı konuşmada, snooker sporunun büyümeye devam ettiğini söyledi.

Son iki yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı salonlarda turnuva düzenlediklerini dile getiren Ferguson, "Salgın nedeniyle son iki yıldır gezemiyoruz. Türkiye'de yapacağımız organizasyonla buna son vereceğiz. İmza töreniyle martı iple çekmeye başlayacağız." dedi.

İki gündür Antalya'da bulunduğunu ve çok güzel bir ortamda zaman geçirdiğini belirten Ferguson, oyuncuların, hakemlerin buraya geldikten sonra kolay kolay ayrılmak istemeyeceklerini kaydetti.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan da yaklaşık 1,5 yıldır bu organizasyonu Türkiye'ye getirmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 2,5 ay sonra dünyanın en büyük 20 organizasyonu arasında yer alan bir etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını belirten Ercan, "Hayallerimiz gerçek olmak üzere. Tüm paydaşlarımızla büyük bir aile olduk." dedi.

Organizasyonun 7-13 Mart'ta Antalya'da Nirvana Cosmopolitan Hotel Cosmos Performance Hall'de yapılacağını bildiren Ercan, destekte bulunanlara teşekkür etti.

Kilit Group Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Kilit de böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını söyledi. Böyle bir spor organizasyonunun hem ülkenin tanıtımına hem turizme ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Kilit, "Grup ve ülke olarak turizme, spora ve geleceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından organizasyon için taraflar arasında imza atıldı.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Spor Haberleri

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