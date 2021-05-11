World Snooker Tour, Türkiye'de düzenlenecek
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World Snooker Tour, Türkiye'de düzenlenecek

World Snooker Tour, Türkiye'de düzenlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) Başkanı Ersan Ercan, World Snooker Tour (WTS) spor organizasyonun 4 yıllığına Türkiye'de düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) Başkanı Ersan Ercan, World Snooker Tour (WTS) spor organizasyonun 4 yıllığına Türkiye'de düzenleneceğini duyurdu.

TBF Başkanı Ersan Ercan, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Ercan toplantıda dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında yer alan WST'nin 4 yıllığına Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı. WST Dünya Direktörü Jason Ferguson'la 4 ay bu konu hakkında girişim yapıldığını belirten Ercan, "Organizasyonun bir etabını Eylül ayında ülkemize ve ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan Antalya'ya getirmiş bulunuyoruz. Bu yıl 27-3 Ekim tarihleri arasında Antalya'da yapılacak ve 2025 yılına kadar da takvimde yerimizi aldık" dedi.

WST'nin kendi kurum karakterini her ülkenin kültürel ve sosyal özelliklerine dahil ederek dünyanın dört bir yanındaki izleyiciye hitap edecek şekilde sunduğunu aktaran Başkan Ercan, organizasyonun dünya çapında 120 ülkede canlı olarak yayınlandığını ve 1 milyar 600 milyon izleyiciye ulaştığını bildirdi. İlk yıl ev sahibi kontenjandan dolayı 2 Türk sporcu organizasyonda yer alacak. Daha sonraki yıllar ise yapılacak Türkiye Şampiyonlarında dereceye girecek 4 Türk sporcu organizasyona dahil edilecek.

(Mevlüt İşli – Engin Yağcı/İHA)

World Snooker Tour, Türkiye'de düzenlenecek
World Snooker Tour, Türkiye'de düzenlenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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