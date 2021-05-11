World Snooker Tour, 4 yıl boyunca Türkiye'de düzenlenecek
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World Snooker Tour, 4 yıl boyunca Türkiye'de düzenlenecek

World Snooker Tour, 4 yıl boyunca Türkiye'de düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, dünyanın en önemli 20 spor organizasyonunda birisi olarak gösterilen World Snooker Tour'u (WST) 4 yıl boyunca Türkiye'de düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, dünyanın en önemli 20 spor organizasyonunda birisi olarak gösterilen World Snooker Tour'u (WST) 4 yıl boyunca Türkiye'de düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Ercan, WST Dünya Direktörü Jason Ferguson'la yaptıkları girişimler sonucu organizasyonu Türkiye'ye almayı başardıklarını belirtti.

Organizasyonu bu yıl 27 Eylül-3 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceklerini duyuran Ercan, "Bu organizasyon 2025 yılına kadar her yıl aynı aylarda (eylül-ekim) Antalya'da düzenlenecek. Dünyanın en önemli 20 spor organizasyonu arasında kabul edilen World Snooker Tour'u ülkemize getirmenin heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Ronnie O'Sullivan, Mark Selby, Juddy Trump, John Higgins, Mark Williams gibi dünya yıldızlarının da Türkiye'de misafir edileceğini anlatan Ercan, "Bu organizasyonun ülkemize kazandırılmasında büyük katkısı olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dünya çapında 120 ülkede canlı yayınlanan ve tüm sezon boyunca 500 milyondan fazla ekrandan 1 milyar 600 milyon izleyiciye ulaşan bu organizasyon ülkemizin turizmine de katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ersan Ercan, salgın nedeniyle bu yıl bu turun baz ayaklarının seyircisiz yapıldığını hatırlatarak, "Ben bizim düzenleyeceğimiz tarihte pandeminin, aşının da etkisiyle yavaşlayacağını düşünüyorum. En kötü senaryoda seyircisiz yapıp milyonlara televizyonlardan ulaştıracağız. Yine de seyircisiz olacağını düşünmüyorum. Düzenlememe ihtimalimiz yok. En kötü seyircisiz olur ama B planımız da aşı ve PCR zorunluluğu getirerek oraya binlerce seyirciyi yine toplarız." değerlendirmesinde bulundu.

Ercan, son olarak bu yıl ev sahibi kontenjanından 2 Türk sporcunun da organizasyonda yer alacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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