World Series of Warzone 300.000 Dolar değerinde ödül havuzu ile geliyor!

Bu turnuva yaz aylarında iyi gelecek!

Çıkışından bu yana Call of Duty severleri kendine bağlayan Warzone, World Series of Warzone adlı turnuvasıyla geliyor. Turnuvanın ödül havuzu ise tamı tamına 300.000 Dolar.

Call of Duty resmi Twitter hesabı turnuvanın duyurusun dün yaptığı paylaşımla duyurdu. Toplam 4 adet turnuvadan oluşacak turnuva serisinde turnuva başına 300.000 Dolar ödül havuzu belirlendi. 4 turnuvanın toplamında 1.200.000 Dolar ödül verilecek. Turnuva başına verilecek olan 300.000 Dolar 200.000 ve 100.000 olmak üzere ikiye ayrılıyor. "Trios" modunun ödülü 200.000 Dolar olarak belirlendi, 100.000 Dolar ise "The Captain's Cup" etkinliğinde verilecek.

Turnuvanın ilk ayağı ise 23 Haziran'da Kuzey Amerika'da yapılacak. 50 "Trios"dan oluşacak turnuva boyunca oyuncular özel lobilerde maçlar yapacak. Yaptıkları maçlardan topladıkları öldürmeler ve sıralama puanları ödüle giden yolda onlar için bir kilit olacak.

Activision ekibi turnuva öncesinde ve turnuva boyunca hilelere karşı bir duruş sergilemek adına bir açıklama yaptı:

WSOW turnuvalarına katılmadan önce, turnuvaya katılacak tüm oyuncular büyük çapta gerçekleştirilecek bir hile güvenlik kontrolünden geçecek. Hesapların kontrolü sırasında herhangi bir pürüzle karşılaşılması durumunda ise "pürüz" tespit edilen oyuncu, Activision destekli hiçbir turnuvaya katılım sağlayamayacak.

Turnuvaların eleme ayağı ise 24 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. 23 Haziran tarihinde yapılacak turnuvanın detayları ise henüz açıklanmadı.

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Kaynak: Playerbros