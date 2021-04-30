World of Tanks Steam'de yayınlandı! WoT oyuncuları karşılaştıkları duruma ateş püskürdü!

Oynaması ücretsiz çok oyunculu tank savaşı oyunu World of Tanks, ilk çıkışını 2010 yılında gerçekleştirmesinin ardından 11 yıl sonra Steam'de yayınlandı. Ancak bu uzun süreli bu bekleyişin ardından oyuncuların karşılaştığı durum büyük bir tartışma yarattı. İşte detaylar!

Belarus merkezli oyun şirketi Wargaming tarafından 2010 yılında piyasaya sürülen dünyanın en popüler tank savaşı oyunlarından World of Tanks, uzun bir süre boyunca kendi platformu üzerinden hizmet vermesinin ardından 29 Nisan'da nihayet Steam'de yayınlandı. Ancak World of Tanks'ın bu Steam sürümü oyuncular tarafından hiç hoş karşılaşmış değil.

WORLD OF TANKS İLERLEMESİ STEAM'DE SIFIRLANIYOR

Yıllar süren bekleyiş ardından dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam'de yayınlanacağını duyurmasının ardından oyun severleri bir hayli sevindirmişti. Fakat oyuncular karşılaştıkları durum sonrasında ortalığı yangın yerine çevirdi.

Yıllarca oyunu oynayarak belirli bir seviyeye gelmiş ve tank garajına sahip olmuş deneyimli oyuncular Wargaming hesaplarını Steam hesaplarıyla entegre edemiyorlar. Yani World of Tanks'ı Steam üzerinden oynamak isteyen herkesin, oyuna sıfırdan başlaması gerekiyor.

Bu durum karşısında hesapları platformlar arasında entegre edemeyeceğini, oyunu World of Tanks istemcisi yerine Steam istemcisi üzerinden oynayamayacaklarını öğrenen oyuncular popüler savaş oyunu hakkındaki yapılan değerlendirmeye "çoğunlukla olumsuz" oyları kullandı.

Wargaming tarafından önümüzdeki dönemde nasıl bir açıklama geleceğini bekleyip göreceğiz.