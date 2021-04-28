World of Tanks: Modern Armor Xbox ve PlayStation'da kullanıma açıldı!

World of Tanks'ın en yeni evrimi olan World of Tanks: Modern Armor 27 Nisan'da başlangıç yaptı. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S ve X üzerinden oynanış imkânı sağlayan savaş oyunu içerisinde birçok yenilik barındırıyor. World of Tanks tanıtım fragmanı yayınlandı!

World of Tanks tarihinde ilk kez oyuncular, en yeni evrimi olan World of Tanks: Modern Armor sayesinde çağdaş araçlarla savaş alanına çıkabilecekler. Bu yeni güncelleme, 20. yüzyılın sonlarından yeni tanklar, haritalar, sarf malzemeleri ve daha fazlasını içeriyor.

WORLD OF TANKS: MODERN ARMOR KONSOLLARDA ULAŞILABİLİR OLDU

World of Tanks: Modern Armor ile gelecek ilk bölüm olan İlk Darbe'de, iki güçlü ittifakın savaş alanına girdiğini görülüyor: The Western Alliance (American) ve Eastern Alliance (Sovyet). Bu iki taraf, toplam 18 tanka sahip olacak. Amerika tankları arasındaM46A1 Patton, M47 Patton, M48A5PI Patton, M60'61 Patton, M60A1 Patton, M60A3 Patton, M1 Abrams, M1A1 Abrams ve M1A2 Abrams bulunuyor. Soyvet tankları arasında ise -72BM, T-44A, T-54 obr bulunur. 1949, Object 165, T-62, T-72A, T-72AV, T-72B ve T-72BU tankları bulunacak. Ayrıca, bu Soğuk Savaş döneminden itibaren iki premium tank da oyunda aktif olacak.

Yeni tankların yanı sıra oyuncular;3B komutanlar, yeni sarf malzemeleri ve Güneydoğu Asya, Almanya, Norveç ve Orta Doğu'ya yayılan dört yeni haritaya sahip olacaklar.

World of Tanks Console'un Baş Yapımcısı TJ Wagner: "Oyuncuların keyifle oynamalarını dilediğimiz bu modern tankları ve sıfırdan tasarladığımız yepyeni haritaları getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz! T42 veya M1A2 Abrams gibi tanklar sayesinde, oyuncular farklı dönemler arasında geçiş yapabilecek ve modern tankları yepyeni yetenekler ve donatımlar eşliğinde tecrübe ederek, oyun deneyimlerini bir sonraki seviyeye taşıyabilecek. Modern Armor bugüne kadar ortaya koyduğumuz en büyük yenilik ve World of Tanks Console topluluğuyla birlikte İlk Darbe'de savaşlara atılmak için gerçekten sabırsızlanıyoruz!" dedi.

WORLD OF TANKS: MODERN ARMOR TANITIMI VE ÖDÜLLERİ

İNSİYATİFİ ALMAK!

First Strike, iki tarihi oyun modunda oynarken zaferi talep edebileceğiniz ilk World of Tanks: Modern Zırh sezonudur.

İKİ MOD, BİR SEZON

Seçiminiz: Soğuk Savaş veya 2. Dünya Savaşı dönemindeki savaşlarda 100 Seviyeye yükselin

YENİ SAVAŞ SONRASI İÇERİK

Altın ve Premium Süre gibi ödüllerin yanı sıra Soğuk Savaş Görünümleri, Komutanlar ve daha fazlasını alın!

BECERİLERİNİZİ YÜKSELTMEK İÇİN TESTLER

Etkinlikler ve zorluklarla kendinizi kanıtlayın ve güncellenmiş oyun kılavuzlarıyla yeteneklerinizi geliştirin.

İLK VURUŞ ÖDÜLLERİ

İlerleyin ve düşmanın savaş alanını kimin yönettiğini bilmesini sağlayın.

First Strike sezonunda zafer kazanmak için savaşta XP kazanın.

100 Seviyenin tamamına hakim olun ve ödüllerinizi kazanın!

Sezondan daha fazlasını mı istiyorsunuz?

Bonus ödüllerin, ekstra operasyonların ve daha özel içeriğin kilidini açmak için bir Sezon Bileti alın !

Geri adım atmayın Komutan. Ne kazanabileceğine bir göz at!

ÖDÜLLER KÜMÜLATİF BİR ŞEKİLDE SERGİLENİR

WORLD OF TANKS: MODERN ARMOR FRAGMAN VİDEOSU