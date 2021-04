World of Tanks: Modern Armor Xbox ve PlayStation'da kullanıma açıldı!

World of Tanks'ın en yeni evrimi olan World of Tanks: Modern Armor 27 Nisan'da başlangıç yaptı. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S ve X üzerinden oynanış imkânı sağlayan savaş oyunu içerisinde birçok yenilik barındırıyor. World of Tanks tanıtım fragmanı yayınlandı!