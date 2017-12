World of Tanks 1.0 Güncellemesi Gümbür Gümbür Geliyor

1.0 adı verilen bu güncelleme, oyuna CORE grafik motorunu ekliyor ve teknolojik altyapıyı önemli ölçüde yeniliyor. Görsel anlamdaki bu sağlam değişime oyundaki 25'ten fazla haritanın yeniden tasarlanması ve günümüzün grafiksel beklentilerini karşılayacak şekilde elden geçmesi eşlik ediyor. Bundan böyle oyundaki her harita özgün ve farklı bir strateji gerektirecek. Geliştiriciler ayrıca 1.0 güncellemesiyle tamamıyla yenilenecek ve her harita için özel olarak bestelenmiş dinamik oyun müzikleri ve ses efektlerinin hem oynanış keyfini hem de oyunun gerçekçiliğini katlayacağını belirtiyorlar.

World of Tanks Geliştirme Direktörü Milos Jerabek konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi, "Her ne kadar oyunun özüne ve ruhuna daima sadık kalsak da 1.0 güncellemesi World of Tanks'in çıtasını bambaşka bir yere taşıyor. Yeni grafik motoru basit bir grafik iyileştirmeden çok daha ötesi. Şimdiye kadar sevdiğiniz oyunun sesleri ve görüntüsüyle bambaşka bir gerçekliğe nasıl taşındığını gördüğünüzde umuyoruz ki sizler de en az bizim kadar heyecanlanacaksınız."

Wargaming tarafından geliştirilen CORE motoru oyuna yepyeni bir görsel derinlik, güzellik ve realizm getirirken oyunun performansını düşürmemek üzere tasarlandı. Tek tek elden geçirilen haritalardaki arazi, su, bitki örtüsü, gökyüzü ve çevresel birimler, fizik temelli render teknolojisiyle zengin efektlere olanak sağlıyor. Gelişmiş shading ve ışık modelleri, çevredeki aksiyona son derece duyarlı su efektleri ve gerçekçi arazi kaplamaları sayesinde savaş alanları çok daha dinamik bir hale getirilmiş olacak.

1.0 güncellemesi sadece görsel değil işitsel anlamda da önemli yenilikler getiriyor. Bundan böyle her haritanın kendine özgü bir tema müziği olacağı belirtilirken oyun içi ses ve müziklerin aksiyonun gidişatına duyarlı bir şekilde değişeceğinin altı çiziliyor. Yeni müziklerde Kafkas dağlarının esintilerinden, Gregoryen ilahilere, Arap tınılarından uzak doğu flütlerine uzanan otantik tatlar duymak mümkün. Wargaming yetkilileri her haritaya özgün bir tını verebilmek adına dünya çapında 40'tan fazla usta müzisyenle güçlerini birleştirdiklerini belirtiyorlar.

Son olarak yeni güncellemenin oyunun görsel ve işitsel yapısına getireceği yenilikleri deneyimlemek isteyenler için yeni bir site açılmış durumda. World of Tanks enCore 2018 adı verilen bu platform üzerinden oyuncular oyunların replay videolarını seyredebilir ve yenilenmiş grafik motorunun kendi sistemlerinde nasıl görüneceğine göz atabilirler.