World Judo Masters: Vedat Albayrak bronz madalya kazandı
Çin'in Qingdao şehrinde düzenlenen World Judo Masters turnuvasında milli judoka Vedat Albayrak bronz madalyanın sahibi oldu.
World Judo Masters turnuvasının ikinci gününde Çinli çocuklar nefes kesen maçlara tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.
Güne damgasını vuran judoka -70 kiloda mücadele eden Hollandalı Kim Polling oldu. Daha önce Grand Slam'da 2 defa ve Masters turnuvalarında 3 defa şampiyon olan Polling bu sefer 4. defa zafere uzandı. Finalde diğ r bir Hollandalı judoka Sanne Van Dijke'ı waza ari ile alt eden Polling bir kez daha altın madalyanın sahibi oldu. Euronews.com'da Görüntüle