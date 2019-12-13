World Judo Masters: Vedat Albayrak bronz madalya kazandı
Haberler » Dünya » World Judo Masters: Vedat Albayrak bronz madalya kazandı - Haberler

World Judo Masters: Vedat Albayrak bronz madalya kazandı

Çin'in Qingdao şehrinde düzenlenen World Judo Masters turnuvasında milli judoka Vedat Albayrak bronz madalyanın sahibi oldu.

13.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:32
World Judo Masters: Vedat Albayrak bronz madalya kazandı

World Judo Masters turnuvasının ikinci gününde Çinli çocuklar nefes kesen maçlara tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.


Güne damgasını vuran judoka -70 kiloda mücadele eden Hollandalı Kim Polling oldu. Daha önce Grand Slam'da 2 defa ve Masters turnuvalarında 3 defa şampiyon olan Polling bu sefer 4. defa zafere uzandı. Finalde diğ r bir Hollandalı judoka Sanne Van Dijke'ı waza ari ile alt eden Polling bir kez daha altın madalyanın sahibi oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler