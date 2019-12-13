World Judo Masters: Vedat Albayrak bronz madalya kazandı

13.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:32

World Judo Masters turnuvasının ikinci gününde Çinli çocuklar nefes kesen maçlara tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.



Güne damgasını vuran judoka -70 kiloda mücadele eden Hollandalı Kim Polling oldu. Daha önce Grand Slam'da 2 defa ve Masters turnuvalarında 3 defa şampiyon olan Polling bu sefer 4. defa zafere uzandı. Finalde diğ r bir Hollandalı judoka Sanne Van Dijke'ı waza ari ile alt eden Polling bir kez daha altın madalyanın sahibi oldu. Euronews.com'da Görüntüle