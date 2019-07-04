World Finance'ten TEB'e "En İyi Özel Bankacılık" Ödülü

TEB Özel Bankacılık, uluslararası finans yayın kuruluşlarından World Finance'in "World Finance Bankacılık Ödülleri 2019"da (World Finance Banking Awards) kapsamında "Türkiye'de En İyi Özel Bankacılık" ödülünü kazandı.

2019 yılına uluslararası finans alanında çeşitli organizasyonlar tarafından ödüllendirilerek başlayan TEB Özel Bankacılık, sunduğu hizmetlerle ödüllendirilmeye devam ediyor. Finans dünyasının saygın yayın kuruluşlarından olan ve dünya finansı, finans endüstrisi, uluslararası ticaret ve küresel ekonomi alanında yayın yapan World Finance Dergisi, World Finance Bankacılık Ödülleri kapsamında TEB Özel Bankacılık'a "En İyi Özel Bankacılık" ödülü verdi.

World Finance gibi uluslararası alanda takip edilen saygın bir yayın tarafından bu ödüle layık görülmekten memnuniyet duyduklarını belirten TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "TEB Özel Bankacılık olarak, ülke genelinde Özel Bankacılık Merkezlerimiz ve Şube İçi Hizmet Noktalarımızla müşterilerimizin risk seviyeleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, varlıklarına değer katacak çözümler geliştiriyoruz. TEB Özel Bankacılık olarak en çok tercih edilen, özel bankacılık ve varlık yönetiminde ilk akla gelen referans noktası olmayı amaçlıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul