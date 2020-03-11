"World Drone Cup" dünyanın en iyi spor etkinliği seçildi Teknofest kapsamında, STM ve THY sponsorluğunda düzenlenen "World Drone Cup" Londra'da "En İyi Spor Etkinliği" seçildi.

Teknofest kapsamında, STM ve THY sponsorluğunda düzenlenen "World Drone Cup" Londra'da "En İyi Spor Etkinliği" seçildi.

Teknofest'ten yapılan açıklamaya göre, Teknofest kapsamında 2018 yılından bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en hızlı pilotlarının yer aldığı "Drone Yarışı" (World Drone Cup), Londra'da düzenlenen Event Production Awards'da dünyanın en iyi spor etkinliği ünvanını kazandı.

"World Drone Cup 2020" Teknofest'te,

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, tüm dünyada meraklıları için çok önemli bir etkinlik olan World Drone Cup'ta pilotlar özel olarak hazırlanan parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla mücadele ediyorlar. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı ve nefes kesen görüntülere sahne olacak World Drone Cup bu yıl yine Teknofest kapsamında 24-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Dünya Kupası öncesinde düzenlenecek ve Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü şehirlerinde yapılacak Türkiye Drone Şampiyonasında dereceye giren pilotlar da World Drone Cup'ta ülkemizi temsil edecekler. Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı 9-10 Nisan'da Şanlıurfa'da, finali ise 22-23 Eylül'de Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Geçen yıl havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmaları da bu yıl 23 farklı kategoride düzenlenecek. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen "Teknofest 2020" kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları için başvurular 15 Mart'a kadar yapılabilecek.



Türkiye'de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılmasını hedefleyen, bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Yarışmalara ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyoneller katılabilecek. Teknofest 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları da 3 milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor olacak.

Kaynak: AA